Усик после победы нокаутом обошел Фьюри в рейтинге vRINGe

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Сегодня 09:49
©instagram.com/usykaa

Интернет-журнал vRINGe.com представил обновленные рейтинги в некоторых весовых категориях, сообщают Vesti.kz.

Что касается супертяжелого дивизиона (свыше 90,7 килограмма), то украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) после победы нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) вернулся в топ-10 и занял первую позицию. Бывший лидер рейтинга Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) опустился на второе место.

После Усика расположились следующие боксеры:

- Тайсон Фьюри (Великобритания) опустился с 1-й позиции на 2-ю;

- Энтони Джошуа (Великобритания) опустился со 2-й позиции на 3-ю;

- Деонтей Уайлдер (США) опустился с 3-й позиции на 4-ю;

- Энди Руис (Мексика/США) опустился с 4-й позиции на 5-ю;

- Филип Хргович (Хорватия) опустился с 5-й позиции на 6-ю;

- Чжан Чжилеи (Китай) опустился с 6-й позиции на 7-ю;

- Джо Джойс (Великобритания) опустился с 7-й позиции на 8-ю;

- Джаред Андерсон (США) опустился с 8-й позиции на 9-ю;

- Мартин Баколе (ДР Конго) опустился с 9-й позиции на 10-ю;

- Диллиан Уайт (Великобритания), занимавший 10-ю позицию, покинул топ-10.

Напомним, бой Усика и Дюбуа состоялся в минувшие выходные во Вроцлаве (Польша). Украинец нокаутировал оппонента в девятом раунде. Видео полного поединка с нокаутом можно посмотреть здесь. После боя Усика обвинили в читерстве, а команда Дюбуа решила подать апелляцию и требовать реванш. По ее мнению, украинский боксер симулировал в пятом раунде, сделав вид, что пропустил удар ниже пояса.

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Метки:
Усик Александр Фьюри Тайсон

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