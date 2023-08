Нокаутом завершился титульный бой Александра Усика

Во Вроцлаве (Польша) состоялся главный поединок вечера бокса с участием объединенного чемпиона тяжелого веса украинца Александра Усика (21-0, 14 KO) и обязательного претендента по линии WBA британца Даниэля Дюбуа (19-2, 18 KO), сообщают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на 12 раундов, но завершился в девятом, когда Усику удалось выиграть техническим нокаутом. А до этого, в пятом раунде, Усик побывал на настиле ринга, но случилось это после удара соперника ниже пояса.

Low blow 😭 Dubois just became the unified heavyweight champion in my books #UsykDubois pic.twitter.com/yd7qfq7pDv