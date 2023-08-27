Усик назвал условие для реванша с Дюбуа

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Сегодня 14:29
©instagram.com/usykaa

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усик (21-0, 14 КО) шутливо отреагировал на желание британца Даниэля Дюбуа (19-2, 18 КО) провести реванш, сообщают Vesti.kz.

Поединок состоялся во Вроцлаве (Польша), Усик выиграл нокаутом в девятом раунде. В пятом раунде украинец оказался на настиле ринга после удара ниже пояса. По мнению британской стороны, удар был чистый, тогда как Усик просто симулировал. После боя команда Дюбуа решила подать апелляцию и требовать реванш.

"Готов подраться с ним завтра, реванш, уличная драка, я готов.

Без перчаток, на голых кулаках", - приводит слова Усика ua.tribuna.com.

Тренер Дюбуа Дон Чарльз обвинил Усика в читерстве. Видео полного боя можно посмотреть здесь.

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Метки:
Усик Александр

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