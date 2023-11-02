"Ураган" с 24-ю победами стал кандидатом на бой с "Новым Головкиным" из Казахстана

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Сегодня 13:20
©instagram.com/sultanzaurbek

Казахстанский боксер второго полулегкого веса Султан Заурбек (15-0,11 КО) узнал потенциального своего соперника по бою, который пройдет 10 ноября на арене Brighton Centre в Брайтоне (Великобритания), сообщают Vesti.kz.

По информации источника, близкого к боксеру, он должен был встретится с соперником из топ-15. Однако тот снялся с боя из-за травмы. Вероятным кандидатом на его замену является Элиесер Антонио Кесада (24-16-3, 9 КО) из Никарагуа.

Латиноамериканец по прозвищу "Ураган" с июня проводит бои в Великобритании. Инициатором его приглашения стал матчмейкер вечеров бокса с участием Заурбека - испанец Максимо Гуэрро Силва. За сентябрь этого года Кесада провел два боя. При этом оба раза он вышел на замену.

Кесада начал свою карьеру в 2009 году. За это время он выступал Испании, Германии, Англии, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Мексике и Панаме.

Добавим, что тренировочный лагерь самого Заурбека проходит в Эдинбурге (Шотландия). Там же состоялся последний его поединок, когда в июле в третьем раунде он нокаутировал испанца Джона Картера (15-1-1, 7 КО). После этого поединка Заурбека, владеющего титулом WBO European, сравнили с именитым соотечественником Геннадием Головкиным (42-2-1, 37 КО).

 

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Заурбек Султан

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