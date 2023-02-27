"Унизительный опыт". Известный ютубер назвал причину поражения от брата Тайсона Фьюри

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 13:15
©instagram.com/jakepaul

Известный американский видеоблогер Джейк Пол (6-1, 4 КО) прокомментировал свое поражение в боксе от Томми Фьюри (9-0, 4 КО), младшего брата британского чемпиона по версии WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO), сообщают Vesti.kz.

Поединок состоялся в Саудовской Аравии и завершился победой Томми раздельным судейским решением.

"Все уважение Томми - он победил. Я вернусь. Я думаю, мы заслужили этот матч-реванш. Это был отличный бой, близкий бой. Я не знаю, согласен ли я с судьями. Я получил 10-8 дважды. Так что, это то, что есть... Это определенно унизительный опыт. Я приму это как должное. Вернусь в зал, и мы сможем все вернуть. 

Честно говоря, я чувствовал себя неважно. В этом лагере я дважды сильно болел, травмировал руку. Так что это было не лучшее мое выступление. Но я проиграл. Я не оправдываюсь. Я просто говорю, что это было не лучшее мое выступление. Я чувствовал себя немного подавленным. Мы вернемся и одержим победу. Не судите меня по моим победам. Судите меня по моим поражениям. Я собираюсь вернуться более сильным", - приводит его слова MMAJunkie.

Для Пола это первая неудача в боксерской карьере, тогда как Томми Фьюри по-прежнему не знает поражений.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Пол Джейк Фьюри Тайсон

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:15
Профи-бокс
"Унизительный опыт". Известный ютубер назвал причину поражения от брата Тайсона Фьюри
Сегодня , 11:00
Профи-бокс
Спарринг-партнер Головкина нокаутом выиграл титульный бой и вошел в историю
Сегодня , 10:42
Профи-бокс
"У бомжей перчатки лучше". В США тренер высмеял казахстанского боксера
Сегодня , 08:52
Профи-бокс
Первое поражение популярного видеоблогера: его побил брат Тайсона Фьюри
Сегодня , 00:31
Профи-бокс
"Казахский король" побил в Ташкенте узбекского соперника
Вчера , 13:56
Профи-бокс
В боксе новый чемпион мира: уронил соперника и взял титул IBF
Вчера , 13:33
Профи-бокс
Сексуальная чемпионка мира из Казахстана выложила видео и нарвалась на критику
Вчера , 11:56
Профи-бокс
Эпичный нокаут и апсет открыли вечер бокса в США
Вчера , 10:06
Профи-бокс
Мейвезер оконфузился в бою с бойцом ММА
25 февраля, 16:38
Профи-бокс
Как выглядят чемпионки мира вне ринга. Сексуальная боксерша Лукас показала роскошные снимки
© 2008 - 2023 ТОО «EML»