Первое поражение популярного видеоблогера: его побил брат Тайсона Фьюри

Известный американский видеоблогер Джейк Пол (6-1, 4 КО) потерпел поражение от Томми Фьюри (9-0, 4 КО), который приходится младшим братом британскому чемпиону по версии WBC в тяжелом весе Тайсону Фьюри (33-0-1, 24 KO), сообщают Vesti.kz.
Поединок состоялся в Саудовской Аравии и получился очень вязким. Соперники отбоксировали в ринге все восемь раундов, по итогам которых судьи отдали предпочтение Томми (74-75, 76-73, 76-73).
Таким образом Пол потерпел первую неудачу в боксерской карьере, а Фьюри по-прежнему остается непобежденным.
Heatin' up 👀 #PaulFury— Top Rank Boxing (@trboxing) February 26, 2023
🎥 @MostVPromotions pic.twitter.com/Oan6KciTkY
DOWN GOES FURY 😱😱😱 #PaulFury— Top Rank Boxing (@trboxing) February 26, 2023
🎥 @MostVPromotions pic.twitter.com/WuZTFv5kLJ
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