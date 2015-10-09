Умер известный боксёр: ему было 39 лет и последний бой провёл против Головкина

Не стало американского боксёра армянского происхождения Ванеса Мартиросяна, передают Vesti.kz.

Мартиросян скончался 23 ноября 2025 года после борьбы с плоскоклеточным раком. Ему было всего 39 лет.

Последний бой он провёл 5 мая 2018 года против казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) и проиграл нокаутом во втором раунде. В профессиональной карьере Мартиросян одержал 36 побед, из них 21 - нокаутом, имел четыре поражения и одну ничью.

В 2004 году на квалификационном турнире Мартиросян победил гаитянца Андре Берто в финале. Во время отборочных боёв за место в сборной США и путёвку на Олимпийские игры он выиграл у всех высокорейтинговых соперников, за что получил прозвище "Кошмар".

На Олимпийских играх 2004 года в Афинах в категории до 69 килограммов Мартиросян в первом туре прошёл алжирца Бенамара Мескина, а во втором уступил кубинцу Лоренсо Арагону, который затем дошёл до финала.

В любительской карьере Мартиросян также одержал победы над Тимоти Брэдли и трижды над Остином Траутом. Он завершил любительскую карьеру с 120 победами и 10 поражениями - все поражения, кроме двух (от Ника Кейсела и Лоренсо Арагона), он потерпел в реваншах.