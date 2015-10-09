Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
MMA
Сегодня 17:48
 

Боец MMA скончался в 31 год после боя в США

  Комментарии

Боец MMA скончался в 31 год после боя в США ©Depositphotos.com

Американский боец ММА Айзек Джонсон умер в возрасте 31 года после участия в турнире по тайскому боксу Matador Fighter Challenge, который проходил в Чикаго. Спортсмен потерял сознание в конце третьего раунда поединка в тяжёлом весе и был срочно доставлен в больницу, однако врачи не смогли его спасти. Об этом сообщают Vesti.kz со ссылкой на Daily Mail.

Джонсона госпитализировали около 20:38, а в субботу в 00:01 по местному времени врачи констатировали его смерть. Полиция приступила к расследованию обстоятельств произошедшего, назначена аутопсия.

"Надеялся, что мне никогда не придётся это публиковать. Вчера вечером один из бойцов нашего турнира, Айзек Джонсон, потерял сознание в конце боя.

Находившийся на месте медицинский персонал оказал ему первую помощь, после чего его доставили в больницу. Сегодня мне сообщили, что он скончался.

У меня нет слов, чтобы выразить то, что я сейчас чувствую. Могу лишь выразить глубочайшие соболезнования его семье, друзьям и товарищам по команде. Мы узнаем больше, когда будет опубликован медицинский отчет", — приводит слова организатора мероприятия Джо Гойиты газета.

Fox News со ссылкой на знакомых спортсмена сообщает, что для Джонсона это был первый бой в таком формате. Перед поединком он прошёл обязательный медосмотр и получил допуск к соревнованиям.

Также отмечается, что у Джонсона остались жена и маленький ребёнок.

