Алимханулы обратился к Головкину после избрания президентом World Boxing

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в среднем весе казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы поздравил своего именитого соотечественника Геннадия Головкина с назначением на должность президента Международной федерации бокса World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Алимханулы пожелал GGG успехов в работе.

"От всей души поздравляю своего брата GGG с избранием президентом World Boxing! Желаю только успехов в работе!" — написал Алимханулы в соцсетях.

43-летний Головкин был утверждён в должности президента World Boxing 23 ноября на конгрессе организации в Италии. Он стал первым в истории гражданином Казахстана, возглавившим международную спортивную организацию.

При этом Головкин не исключил, что может вернуться на ринг ради прощального боя.

Геннадий Головкин собрался провести прощальный бой в Казахстане

Достижения Головкина в профи

Напомним, на профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесён в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG побил рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе (21).

Где сейчас Головкин?

Казахстанец не боксировал с сентября 2022 года, когда судейским решением уступил в трилогии Саулю Канело Альваресу. Их первый бой (2017) закончился спорной ничьей, а в реванше (2018) победил мексиканец.

В феврале 2024-го Головкина официально возглавил НОК Казахстана.

Головкин уделал Мейвезера и вошел в историю бокса