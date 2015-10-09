Головкин сделал заявление о прощальном бое после избрания на пост главы World Boxing

Геннадий Головкин в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился впечатлениями от избрания президентом World Boxing, рассказал о своих планах по реформированию организации и прокомментировал тему возможного прощального боя.

Напомним, сегодня, 23 ноября, экс-чемпион мира в среднем весе из Казахстана Геннадий Головкин в рамках Конгресса организации в Риме (Италия) был официально выбран новой главой World Boxing.

"Я очень благодарен за всю поддержку не только фанатам этого спорта, не только нашим землякам - всему Казахстану и вообще всем людям, кто неравнодушен к этому виду спорта. Я думаю, сейчас мы поймём, где мы находимся и будем только развиваться", — сказал Головкин.

— У вас очень реформаторская программа, которая требует личного участие. В чём ваша личная мотивация?

Искусственный интеллект и открытое судейство. Как Головкин будет спасать любительский бокс

"Это в принципе те вещи, которые меня сподвигли на то, чтобы прийти сюда".

— Перед этим Конгрессом вы взбудоражили всю общественность, сказав про свой возможный прощальный бой. Можно ли сказать, что сейчас эта тема полностью закрыта?

"Прощальный бой всегда на повестке. Так что будем держать кулаки за этот прощальный бой", — заявил Головкин.

World Boxing — международная спортивная организация, созданная в 2023 году после того, как Международный олимпийский комитет лишил признания IBA (ранее AIBA) из-за нарушений, включая финансовую непрозрачность и коррупционные скандалы. На сегодняшний день именно World Boxing отвечает за развитие и регулирование любительского бокса.

В сентябре 2024 года Геннадий Головкин возглавил олимпийскую комиссию организации и сыграл ключевую роль в том, чтобы национальные федерации разных стран признали World Boxing, а бокс сохранил своё место в программе летних Олимпийских игр 2028 года.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил свои поздравления Геннадию Головкину по случаю его избрания на высший пост в Международной федерации World Boxing.

Добавим также, что избрание знаменитого боксера Геннадия Головкина на должность президента World Boxing сделало его автором еще одного исторического достижения.