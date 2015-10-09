Избрание знаменитого боксера Геннадия Головкина на должность президента World Boxing сделало его автором еще одного исторического достижения, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее до него ни один представитель Казахстана не возглавлял международную федерацию ни в одном виде спорта.

Новым главой World Boxing Головкин стал сегодня, 23 ноября. Его кандидатуру утвердили на Конгрессе организации в Риме (Италия). Всего на эту должность претендовало девять кандидатов, но допущен к выборам был только GGG.

Чем занимается World Boxing?

World Boxing — международная спортивная организация, появившаяся в 2023 году после того, как Международный олимпийский комитет отозвал признание у IBA (ранее AIBA) из-за множества нарушений, включая отсутствие финансовой прозрачности и коррупционные проблемы.

Сейчас именно World Boxing отвечает за развитие и регулирование любительского бокса. В сентябре 2024 года Головкин возглавил олимпийскую комиссию организации и сыграл ключевую роль в том, чтобы ее признали национальные федерации разных стран, а сам бокс остался в программе летних Олимпийских игр 2028 года.

Какие еще достижения у Головкина

Геннадий Головкин — заслуженный мастер спорта Казахстана, обладатель золота чемпионата мира-2003 и серебра Олимпиады-2004. В профессиональном боксе он превратился в спортсмена мирового уровня, проведя 45 поединков: 42 из них завершил победами, причём 37 — нокаутом; также в его карьере числятся одно поражение и одна ничья.

Головкин носил чемпионские пояса WBC, IBF, IBO и WBA в среднем весе, установил впечатляющую серию из 23 нокаутов подряд и попал в Книгу рекордов Гиннесса за лучший показатель нокаутов среди средневесов.

Кроме того, GGG превзошёл рекорд Бернарда Хопкинса по количеству защит титула и в текущем году был номинирован в Международный зал боксёрской славы.

С февраля 2024 года Головкин возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана.