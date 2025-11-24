Когда Рахмонов проведёт бой за пояс UFC? Нужно учитывать долгий перерыв и Рамадан

Когда Шавкат Рахмонов (19-0) проведёт бой за чемпионский пояс UFC? Это сейчас один из главных вопросов в казахстанском спорте. За последние год с лишним в полусреднем дивизионе правили уже три разных чемпиона, а Шавкат, пусть и пропустил много времени из-за травм, всё ещё считается одним из основных претендентов. Корреспондент Vesti.kz дал свой прогноз по срокам проведения чемпионского боя с участием казахстанца.

Рахмонов вернулся в поле зрения фанатов и организации, посетив турнир в Катаре в качестве секунданта своего одноклубника Асу Алмабаева (23-3). Там же он встретился и со своим экс-соперником Иэном Гэрри (17-1), и с новоиспечённым чемпионом Исламом Махачевым (28-1). С обоими были рукопожатия и короткие диалоги.

Махачев вернётся только ближе к лету?

Начнём с того, что чемпион UFC Махачев вряд ли будет проводить первую защиту титула в ближайшие месяцы. Как правило, он начинает подготовку к бою за два-три месяца, а сейчас он вернулся домой с целью отдохнуть и насладиться моментом чемпионства в кругу родных и близких.

С середине февраля до середины марта будет священный для мусульман месяц Рамадан, поэтому в этот период проводить бои и готовиться к поединку Ислам не будет. После соблюдения поста чемпиону понадобится ещё время, чтобы набрать необходимые кондиции.

Поэтому реальные сроки проведения Исламом первой защиты пояса в полусреднем весе ведут к лету 2026 года.

Рахмонову нужно будет провести ещё один бой

Увы, но подстраиваться под график Махачева будет очень рискованно и самонадеянно для Шавката. Претендентов, которые считают, что именно они - следующие в списке, предостаточно, а Рахмонов уступает им в плане активности, так как не дрался с декабря 2024 года.

Сейчас Шавкат говорит о том, что намерен подраться в январе-феврале. Это значит, что он настроен провести провести поединок до Рамадана, и он понимает, что ему надо заслужить титульный бой, чтобы выделиться на фоне других претендентов.

Но чтобы не упустить титульный шанс сразу после этого, в идеале Шавкату нужно готовиться на огромный объём работы в первом полугодии. Условно говоря, нужно будет подраться в начале года, а затем сразу готовиться к титульнику, который может случиться летом. В 2022 году у него уже был такой график, когда в феврале он победил Карлстона Харриса, а в июне финишировал Нила Мэгни. Но теперь уровень оппозиции куда выше.

Либо есть другой вариант. В случае победы в январе-феврале, Рахмонов становится одним из главных претендентов. Однако он не форсирует своё возвращение в клетку, а летом Махачев проводит защиту титула с кем-то другим. Но уже в следующем бою, ближе к концу года, Рахмонов получает титульный шанс.

Однако полусредний дивизион UFC очень активный и динамичный, и там всё очень быстро меняется. Поэтому никто не может гарантировать, что ты подерёшься за пояс в следующем бою или через бой. Поэтому нужно стараться решать основные задачи здесь и сейчас.

Самое главное - это состояние здоровья. Надеемся, что Шавкату удастся вернуться в октагон в начале года и добить яркую победу. Если он будет здоров, то шансы на титульный бой будут велики как никогда. Надеемся, что уже в 2026 году мы станем свидетелями чемпионского боя UFC с участием бойца из Казахстана.