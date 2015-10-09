Усик отреагировал на избрание Головкина на пост президента World Boxnig

Украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал избрание легендарного казахстанца Геннадия Головкина президентом организации World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Накануне, 23 ноября, Головкин был единственным кандидатом и уверенно выиграл голосование за пост главы World Boxing.

"Геннадий, поздравляю с назначением президентом организации World Boxing. Это важный шаг для бокса и начало новой главы в развитии нашего вида спорта", — написал Усик в социальных сетях.

За карьеру в профибоксе Головкин провёл 45 поединков, в которых одержал 42 победы. Свой последний бой он провёл в 2022 году.

Скриншот: instagram.com/usykaa©