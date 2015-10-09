Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 18:51
 

Усик отреагировал на избрание Головкина на пост президента World Boxnig

  Комментарии

Усик отреагировал на избрание Головкина на пост президента World Boxnig Геннадий Головкин. Фото: ©НОК РК

Украинский боксер и чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик прокомментировал избрание легендарного казахстанца Геннадия Головкина президентом организации World Boxing, сообщают Vesti.kz.

Накануне, 23 ноября, Головкин был единственным кандидатом и уверенно выиграл голосование за пост главы World Boxing.

"Геннадий, поздравляю с назначением президентом организации World Boxing. Это важный шаг для бокса и начало новой главы в развитии нашего вида спорта", — написал Усик в социальных сетях.

За карьеру в профибоксе Головкин провёл 45 поединков, в которых одержал 42 победы. Свой последний бой он провёл в 2022 году.

Токаев поздравил Головкина с избранием на пост президента World Boxnig

Скриншот: instagram.com/usykaa©

