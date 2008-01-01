"Убить этого человека в ринге". Головкин ответил на вызов Де Ла Хойи

Чемпион мира по версии IBF из Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) шокирован словами промоутера Оскара Де Ла Хойи (Golden Boy Promotions). Тот якобы всерьез настроен возобновить карьеру, несмотря на солидный возраст (47 лет) и длительный простой (12 лет), сообщает vRINGe.com.



Обладатель "золота" Олимпийских игр 1992 года (Барселона, Испания) и экс-чемпион мира в шести весовых категориях Де Ла Хойя готовится не к выставочным боям, а к реальным поединкам. Причем (как минимум на словах) его интересуют только схватки с сильнейшими, в том числе и с самим Головкиным. Победу над последним он и вовсе считает плевым делом.



Де Ла Хойя всерьез собрался возобновить карьеру и провести бой с Головкиным



Казахстанец весьма резонно заявил в интервью AFP, что Де Ла Хойя зря все это придумал: "Послушайте, все ведь знают Оскара, верно? Все знают, что у этого мужика очень грязный рот. Все, что связано с Головкиным, для него - сущий кошмар. Он может говорить. У него есть право говорить все что угодно. Я отвечу ему точно так же. Если у меня появится легальная возможность убить этого человека в ринге, то я ведь могу и воспользоваться этим шансом..."



Головкин вернется на ринг 18 декабря - во Флориде сразится со своим обязательным претендентом поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО). По казахстанскому времени шоу пройдет утром в субботу, 19-го числа. Для GGG это будет рекордная, 21-я защита титулов.