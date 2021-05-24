"У нас впереди большие планы". Ахмедов встретился со своим наставником Головкиным

25-летний казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-1, 12 КО) встретится с 39-летним чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

"С другом, с наставником, с чемпионом! У нас впереди большие планы, большие задачи. Скоро приступим к работе", - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, что GGG ранее принял участие в благотворительном мероприятии в Алматы. В качестве одного из лотов там выставлялись его перчатки с автографом. Возвращение Головкина на ринг ожидается в августе. В качестве соперника называется бразильский боксер Эскива Фалькао (28-0, 20 КО), серебряный призер Олимпиады-2012.

Ахмедов, интересы которого представляет GGG Promotions, в последний раз боксировал в декабре за титул IBO во втором среднем весе. Казахстанец потерпел первое поражение в карьере от 32-летнего эквадорца Карлоса Гонгоры (20-0, 15 КО).

У Али планировался бой на 12 марта в Плант-Сити (США). Его соперником должен был стать 34-летний Скотт Сигмон (34-14-1, 18 КО) из США. Однако тот отказался от боя и объяснил причину своего решения.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!