Американский боксер с 18 нокаутами объяснил отказ от боя с Али Ахмедовым

Американец Скотт Сигмон (35-14-1, 18 КО) был заинтересован в проведении боя с Али Ахмедовым (16-1, 12 КО). Однако соперник казахстанца отказался от поединка и в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал причину своего решения.

По данным портала BoxRec, их десятираундовый бой планировался на 12 марта в Плант-Сити (штат Флорида, США), но американец отказался от встречи.

"Я был заинтересован в поединке с Али Ахмедовым. Думаю, наш бой получился бы зрелищным. Однако его промоутер предложил сумму за бой значительно ниже рыночной стоимости. Это заставляет меня думать, что промоутер, возможно, потерял уверенность в том, что инвестиции Ахмедова окупятся. В последний раз со мной связывались в середине февраля. Можете не смотреть на Box Rec. Наш бой с ним не состоится", - отметил Сигмон.

Этот поединок должен стать первым для Ахмедова после декабрьского поражения в бою за титул IBO от эквадорца Карлоса Гонгоры (18-0, 13 КО). Теперь же казахстанцу для возвращения нужно будет подбирать другого оппонента.

Напомним, что Ахмедов начал профессиональную карьеру в 2016 году. Спустя три года он стал сотрудничать с GGG Promotions, в составе которой провел три поединка.

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