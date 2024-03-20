Тройное фиаско боксера: проиграл узбеку бой за титул чемпиона мира и остался без гонорара

Второй номер рейтинга WBA в первом среднем весе Магомед Курбанов (25-1, 13 КО) рассказал некоторые подробности организации его поединка за титул чемпиона мира против Исраила Мадримова (10-0-1, 7 КО) из Узбекистана, передают Vesti.kz.

По его словам, он вышел на бой в Саудовской Аравии без гонорара, хотя писали, что Курбанов заработал несколько миллионов.

"Да, я дрался без гонорара. У нас очень долго шли переговоры, но я уже был настроен на бой за титул, поэтому готовился и отлично себя чувствовал. В итоге мне позвонили и сказали: "Бой есть, титул чемпиона мира есть, денег нет". Грубо говоря, и я, и Исраил выступаем за свой счет. Но здесь не было никаких сомнений. Бой за титул – это мечта, ради которой я работал все это время. Сейчас пишут, что я заработал 20 миллионов, 30 миллионов, 35 миллионов… Ребята, успокойтесь. Я дрался за мечту, за свою цель. Я выходил на ринг за победой, но, к сожалению, я не победил", - приводит слова Курбанова пресс-служба RCC.

Их поединок состоялся 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончился победой Мадримова техническим нокаутом в пятом раунде. Тем самым узбекский боксер впервые в карьере стал чемпионом мира, а Курбанов потерпел первое поражение в профи.

"Новым Головкиным" назвали чемпиона мира из Узбекистана