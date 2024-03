"Новым Головкиным" назвали чемпиона мира из Узбекистана

Известный британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал результат поединка за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом среднем весе между узбеком Исраилом Мадримовым (10-0-1, 7 КО) и россиянином Магомедом Курбановым (25-1, 13 КО), передают Vesti.kz.

Их поединок состоялся 8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и закончился победой Мадримова техническим нокаутом в пятом раунде. Тем самым узбекский боксер впервые в карьере стал чемпионом мира, а Курбанов потерпел первое поражение в профи.

Israil Madrimov with the TKO victory over Magomed Kurbanov in the 5th round‼️‼️#Boxing

🔥🔥🥊🥊



pic.twitter.com/gNFYkP1hVS