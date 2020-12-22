Третий бой Головкина с "Канело" вошел в список самых ожидаемых в 2021 году

Бой казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (54-1-2, 36 КО) является одним из самых ожидаемых в 2021 году по версии Badlefthook.com.

Причем портал отмечает, что боксерам нужно провести поединок за звание объединенного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 килограмма). Именно в этом дивизионе проводил свой последний бой Альварес, который теперь владеет в нем поясами WBA (Super) и WBC. Головкин же выступает в среднем весе (до 72,574 килограмма), где является сильнейшим по версиям IBF и IBO, проведя рекордную 21-ю защиту титула.

Также в число самых ожидаемых вошли следующие бои: Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа, Эррол Спенс - Теренс Кроуфорд, Теофимо Лопес - Дэвин Хэйни, Джош Тейлор - Хосе Карлос Рамирес, Хуангон Франциско Эстрада - Роман Гонсалес, Наоя Иноуэ - Муроджон Ахмадалиев, Артур Бетербиев - Дмитрий Бивол, Кенширо Терайи - Хирото Киогучи, Майрис Бриедис - Илунга Макабу.

Напомним, что Головкин и Альварес встречались два раза. Оба поединка прошли в Лас-Вегасе (США) и завершились скандалом. В 2017 году была зафиксирована ничья, а в 2018-м мексиканец победил решением судей.

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