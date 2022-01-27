Казахстанец Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) и Сауль "Канело" Альварес (57-1-2, 39 KO) из Мексики могут встретиться в титульном бою во втором среднем весе, где разыграют четыре титула, сообщает инсайдер Майк Коппинджер в материале для ESPN.

Противостояние может состояться в сентябре 2022 года, а перед этим мексиканец может встретиться с американцем Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО), владеющим титулом чемпиона мира по версии WBC в среднем весе.

"Другое предложение поступило от Matchroom Boxing Эдди Хирна, предложенной сделки на два боя, в которой "Канело" сразится с обладателем титула в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) 7 мая, согласно источникам.

Второй бой: долгожданная трилогия между Альваресом и Геннадием Головкиным 17 сентября, но на этот раз в 168 фунтах за четыре пояса Альвареса", - информирует инсайдер.

Напомним, "Канело" и Головкин бились в 2017 и 2018 годах в Лас-Вегасе. Первый бой не выявил сильнейшего, а второй остался за мексиканцем.

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