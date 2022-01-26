Бывший король среднего веса сделал заявление о бое с Головкиным

Бывший король среднего веса, аргентинская легенда Серхио Мартинес (54-3-2, 30 KO), вернувшийся в бокс после шестилетнего перерыва, заявил о желании подраться с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), сообщает Boxing News.

Кроме того, 46-летний аргентинец подчеркнул, что его целью после возвращения на ринг был бой с обладателем пояса "суперчемпиона" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО). Также он отметил, что открыт для поединка с британцем Крисом Юбенком-младшим (31-2, 23 КО).

"С тех пор, как я начал свое возвращение, моей целью было встретиться с Муратой. Но правда в том, я знаю, что это может быть кто-то другой. Это может быть Крис Юбенк-младший или, может быть, даже Головкин. Честно говоря, меня очень мотивирует осознание того, что я могу встретиться с таким соперником, как Головкин, и пойти на такой высокий риск. Тот факт, что я мог заработать этот шанс в моем возрасте, мотивирует больше. Я знаю, что моя жизнь будет в опасности в таком бою, но это мотивирует меня тренироваться еще усерднее", - сказал Мартинес.

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Напомним, Головкин должен был провести объединительный бой с Муратой еще в декабре прошлого года в Японии. Однако из-за коронавируса встречу перенесли на 2022-й. Предварительно, поединок будет организован весной. На кону - титулы IBF и IBO, которыми владеет GGG, а также WBA, принадлежащий японцу.