 iV1qUd1Gccjc6pxE01fQHzAKfiEAQnOfEfhrStXG
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

DAZN заинтриговал сообщением о бое Головкина с экс-чемпионом мира

DAZN заинтриговал сообщением о бое Головкина с экс-чемпионом мира
©Joe Camporeale/USA TODAY Sports
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Стриминговый сервис DAZN решил узнать у подписчиков, хотели бы они увидеть бой казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против мексиканца Хайме Мунгии(38-0, 30 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Со своей стороны поклонники бокса отреагировали положительно на вероятность проведения такого поединка. Тем более, что ранее Мунгия неоднократно заявлял о желании встретиться в ринге с GGG.

Добавим, что Хайме был чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе и провел несколько защит, прежде чем в прошлом году поднялся до 160 фунтов. Мексиканец также хочет биться с другими топовыми боксерами.

Головкин не выходил на ринг с декабря 2020 года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. Его отложенный бой с "суперчемпионом" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) может состояться весной.

Мунгия последний поединок провел в ноябре, когда победил американца Габриэля Росадо (26-14-1, 15 KO).

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мунгия Хайме

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:27
Бокс
Побивший казахстанца нокаутер намерен стать чемпионом мира Побивший казахстанца нокаутер намерен стать чемпионом мира
Сегодня , 12:22
Около спорта
Блогер-боксер за три боя заработал около 40 миллионов долларов Блогер-боксер за три боя заработал около 40 миллионов долларов
Сегодня , 10:20
Бокс
"Запустил свою карьеру в стратосферу". Тедди Атлас высказался о победителе в двух боях Головкина и "Канело" "Запустил свою карьеру в стратосферу". Тедди Атлас высказался о победителе в двух боях Головкина и "Канело"
Сегодня , 09:32
Бокс
DAZN заинтриговал сообщением о бое Головкина с экс-чемпионом мира DAZN заинтриговал сообщением о бое Головкина с экс-чемпионом мира
Сегодня , 08:33
Бокс
Абсолютной чемпионке мира после победы над Фирузой Шариповой нашли новую соперницу Абсолютной чемпионке мира после победы над Фирузой Шариповой нашли новую соперницу
Сегодня , 07:26
Бокс
"Канело" на следующей неделе определится с соперником. Озвучен вариант с Головкиным "Канело" на следующей неделе определится с соперником. Озвучен вариант с Головкиным
Вчера , 21:50
Бокс
Если не "Канело", то... Есть топ-соперник для Головкина на 2022 год Если не "Канело", то... Есть топ-соперник для Головкина на 2022 год
Вчера , 18:01
Бокс
WBC объявил Казахстан местом проведения Конвенции 2022 года WBC объявил Казахстан местом проведения Конвенции 2022 года
Вчера , 17:33
Бокс
Жанибек Алимханулы признан проспектом года Жанибек Алимханулы признан проспектом года
Вчера , 15:56
Бокс
Головкин и Мурата согласовали новую дату боя. GGG пошел на уступки Головкин и Мурата согласовали новую дату боя. GGG пошел на уступки
Вчера , 15:06
Бокс
Данияр Елеусинов стал чемпионом мира. Что дальше? Данияр Елеусинов стал чемпионом мира. Что дальше?
Вчера , 12:23
Бокс
"Все знают, кто король". Алимханулы сделал заявление на бой с чемпионом мира "Все знают, кто король". Алимханулы сделал заявление на бой с чемпионом мира
Вчера , 09:12
Бокс
WBO отложила торги по бою Алимханулы с чемпионом мира WBO отложила торги по бою Алимханулы с чемпионом мира
13 января, 18:46
Бокс
На Флойда Мейвезера подали в суд. Известны детали На Флойда Мейвезера подали в суд. Известны детали
13 января, 17:49
Бокс
Головкин разберет за пять раундов. Фалькао - слабейший претендент? Головкин разберет за пять раундов. Фалькао - слабейший претендент?
13 января, 15:38
Наши проекты
МакГрегор зарабатывал 8,6 миллиона долларов в минуту в 2021-м. "Канело" и Роналду - в разы меньше МакГрегор зарабатывал 8,6 миллиона долларов в минуту в 2021-м. "Канело" и Роналду - в разы меньше
13 января, 14:37
Бокс
Как Головкин. Казахстанскому супертяжеловесу подсказали путь к вершине Как Головкин. Казахстанскому супертяжеловесу подсказали путь к вершине
13 января, 14:13
Бокс
В США отреагировали на возвращение Каната Ислама на ринг и дали ему совет В США отреагировали на возвращение Каната Ислама на ринг и дали ему совет
13 января, 13:50
Бокс
Путь воина. Возвращение Али Ахмедова в большую игру Путь воина. Возвращение Али Ахмедова в большую игру
13 января, 13:10
Бокс
"Суперчемпион" выбрал спарринг-партнеров перед боем с Головкиным "Суперчемпион" выбрал спарринг-партнеров перед боем с Головкиным
13 января, 12:57
Бокс
Чемпион мира подал в суд на промоутера Алимханулы Чемпион мира подал в суд на промоутера Алимханулы
13 января, 10:03
Бокс
В команде "суперчемпиона" определились с датой боя против Головкина за три титула В команде "суперчемпиона" определились с датой боя против Головкина за три титула
13 января, 09:02
Бокс
Небитый финалист Олимпиады с 20 нокаутами собрался лишить Головкина титула чемпиона мира Небитый финалист Олимпиады с 20 нокаутами собрался лишить Головкина титула чемпиона мира
12 января, 23:22
Бокс
"Я хочу, чтобы вы решили". Мурата - о бое с Головкиным "Я хочу, чтобы вы решили". Мурата - о бое с Головкиным
12 января, 21:31
Бокс
Необузданная мощь. Яркие перспективы Садриддина Ахмедова Необузданная мощь. Яркие перспективы Садриддина Ахмедова
12 января, 20:31
Бокс
Главный бой года. Актуальные подробности противостояния Головкина с Муратой Главный бой года. Актуальные подробности противостояния Головкина с Муратой
12 января, 19:34
Бокс
Обидчику казахстанского боксера предрекли самый крутой прорыв в 2022 году Обидчику казахстанского боксера предрекли самый крутой прорыв в 2022 году
12 января, 11:46
Бокс
Назван победитель в бою Алимханулы против чемпиона мира Назван победитель в бою Алимханулы против чемпиона мира
12 января, 09:50
Бокс
Головкин получил вызов от экс-чемпиона мира с 30 нокаутами Головкин получил вызов от экс-чемпиона мира с 30 нокаутами
12 января, 08:21
Бокс
Олимпийский чемпион из Узбекистана хочет боя с победителем ЧМ из Казахстана Олимпийский чемпион из Узбекистана хочет боя с победителем ЧМ из Казахстана
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus