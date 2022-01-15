DAZN заинтриговал сообщением о бое Головкина с экс-чемпионом мира

Стриминговый сервис DAZN решил узнать у подписчиков, хотели бы они увидеть бой казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против мексиканца Хайме Мунгии(38-0, 30 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Со своей стороны поклонники бокса отреагировали положительно на вероятность проведения такого поединка. Тем более, что ранее Мунгия неоднократно заявлял о желании встретиться в ринге с GGG.

Would you like to see GGG vs. Munguia? 👀 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 15, 2022

Добавим, что Хайме был чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе и провел несколько защит, прежде чем в прошлом году поднялся до 160 фунтов. Мексиканец также хочет биться с другими топовыми боксерами.

Головкин не выходил на ринг с декабря 2020 года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира. Его отложенный бой с "суперчемпионом" WBA японцем Риотой Муратой (16-2, 13 КО) может состояться весной.

Мунгия последний поединок провел в ноябре, когда победил американца Габриэля Росадо (26-14-1, 15 KO).