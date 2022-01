DAZN заинтриговал сообщением о бое Головкина с экс-чемпионом мира

Стриминговый сервис DAZN решил узнать у подписчиков, хотели бы они увидеть бой казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО) против мексиканца Хайме Мунгии(38-0, 30 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Со своей стороны поклонники бокса отреагировали положительно на вероятность проведения такого поединка. Тем более, что ранее Мунгия неоднократно заявлял о желании встретиться в ринге с GGG.

Would you like to see GGG vs. Munguia? 👀