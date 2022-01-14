 oMLBknUgy2otqWlkYXFknofmopB7W5Uy16I1dddO
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Если не "Канело", то... Есть топ-соперник для Головкина на 2022 год

Если не "Канело", то... Есть топ-соперник для Головкина на 2022 год
©nypost.com
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Многие любители бокса надеются на то, что в этом году состоится третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (57-1-2, 39 КО). Официальной конкретики на этот счет нет. Только интерес с обеих сторон. Не факт, что командам удастся договориться. И на этот случай для GGG есть другой отличный вариант. Подробнее - в материале Vesti.kz.

План В тоже родом из Мексики. И некоторое время назад он появлялся на радаре GGG. Правда, его не допустили к этому поединку. Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) тогда был неопытен и молод. И были высокие риски того, что Головкин нанесет серьезный ущерб его здоровью.

Для Мунгии та история не закончилась. Оказалось, что битва с Головкиным - это его большая мечта, цель, к которой он неустанно продвигается.

"Ни для кого не секрет, что Хайме хочет драться с Головкиным, и мы приложим все усилия, чтобы сделать этот бой. Если же не удастся, мы обратимся к вариантам с (Джермаллом) Чарло и (Деметриусом) Андраде. Мунгия сейчас первый в рейтингах WBC и WBО, он готов к любому из топ-парней.

И все же его мечтой, его целью, идеальным вариантом - для его бренда и карьеры - является Головкин", - поделился недавно президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес.

Хайме активно стремится заполучить этот поединок. Он сейчас ждет исхода объединительного боя Головкина с "суперчемпионом" WBA в среднем весе японцем Риотой Муратой, который ожидается в апреле. И после этого рассчитывает на встречу с казахстанцем. Все-таки GGG - явный фаворит с большим шансом объединить пояса. Поэтому мексиканец ставит на победу Головкина и последующую очную встречу на ринге.

Если "Канело" в этом году слетит, то Мунгия - отличная альтернатива. Неуязвимым его назвать сложно. На переднем плане у него все-таки мощь и агрессия в ринге. При этом пробелы в обороне серьезные. Кто-то считает, что он будет проходным вариантом для GGG.

Другие полагают, что достаточно возрастной Головкин испытает проблемы - Хайме способен дать конкурентный бой и даже преуспеть в атакующих действиях. Обе теории имеют право на существование. Главное в том, что Мунгия - действительно хороший вариант на этот год.

В случае победы над Муратой GGG может не ломать голову над тем, как дальше продолжать этот год. Можно летом отдохнуть, а на осень готовить противостояние с Хайме. Здесь и интерес, и интрига, и нормальные деньги, и динамика.

Трудно найти сейчас в среднем весе подобных оппонентов (речь не о чемпионах), отвечающих основным требованиям. Тем более, что Хайме подрос, заматерел, повысил уровень своих навыков. И уже готов драться с таким боксером, как Головкин.

Головкин назвал условие для проведения трилогии с "Канело"

Напомним, последний раз Головкин выходил на ринг в декабре 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз защитил титул чемпиона мира.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Мунгия Хайме Альварес Сауль

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 21:50
Бокс
Если не "Канело", то... Есть топ-соперник для Головкина на 2022 год Если не "Канело", то... Есть топ-соперник для Головкина на 2022 год
Вчера , 18:01
Бокс
WBC объявил Казахстан местом проведения Конвенции 2022 года WBC объявил Казахстан местом проведения Конвенции 2022 года
Вчера , 17:33
Бокс
Жанибек Алимханулы признан проспектом года Жанибек Алимханулы признан проспектом года
Вчера , 15:56
Бокс
Головкин и Мурата согласовали новую дату боя. GGG пошел на уступки Головкин и Мурата согласовали новую дату боя. GGG пошел на уступки
Вчера , 15:06
Бокс
Данияр Елеусинов стал чемпионом мира. Что дальше? Данияр Елеусинов стал чемпионом мира. Что дальше?
Вчера , 12:23
Бокс
"Все знают, кто король". Алимханулы сделал заявление на бой с чемпионом мира "Все знают, кто король". Алимханулы сделал заявление на бой с чемпионом мира
Вчера , 09:12
Бокс
WBO отложила торги по бою Алимханулы с чемпионом мира WBO отложила торги по бою Алимханулы с чемпионом мира
13 января, 18:46
Бокс
На Флойда Мейвезера подали в суд. Известны детали На Флойда Мейвезера подали в суд. Известны детали
13 января, 17:49
Бокс
Головкин разберет за пять раундов. Фалькао - слабейший претендент? Головкин разберет за пять раундов. Фалькао - слабейший претендент?
13 января, 15:38
Наши проекты
МакГрегор зарабатывал 8,6 миллиона долларов в минуту в 2021-м. "Канело" и Роналду - в разы меньше МакГрегор зарабатывал 8,6 миллиона долларов в минуту в 2021-м. "Канело" и Роналду - в разы меньше
13 января, 14:37
Бокс
Как Головкин. Казахстанскому супертяжеловесу подсказали путь к вершине Как Головкин. Казахстанскому супертяжеловесу подсказали путь к вершине
13 января, 14:13
Бокс
В США отреагировали на возвращение Каната Ислама на ринг и дали ему совет В США отреагировали на возвращение Каната Ислама на ринг и дали ему совет
13 января, 13:50
Бокс
Путь воина. Возвращение Али Ахмедова в большую игру Путь воина. Возвращение Али Ахмедова в большую игру
13 января, 13:10
Бокс
"Суперчемпион" выбрал спарринг-партнеров перед боем с Головкиным "Суперчемпион" выбрал спарринг-партнеров перед боем с Головкиным
13 января, 12:57
Бокс
Чемпион мира подал в суд на промоутера Алимханулы Чемпион мира подал в суд на промоутера Алимханулы
13 января, 10:03
Бокс
В команде "суперчемпиона" определились с датой боя против Головкина за три титула В команде "суперчемпиона" определились с датой боя против Головкина за три титула
13 января, 09:02
Бокс
Небитый финалист Олимпиады с 20 нокаутами собрался лишить Головкина титула чемпиона мира Небитый финалист Олимпиады с 20 нокаутами собрался лишить Головкина титула чемпиона мира
12 января, 23:22
Бокс
"Я хочу, чтобы вы решили". Мурата - о бое с Головкиным "Я хочу, чтобы вы решили". Мурата - о бое с Головкиным
12 января, 21:31
Бокс
Необузданная мощь. Яркие перспективы Садриддина Ахмедова Необузданная мощь. Яркие перспективы Садриддина Ахмедова
12 января, 20:31
Бокс
Главный бой года. Актуальные подробности противостояния Головкина с Муратой Главный бой года. Актуальные подробности противостояния Головкина с Муратой
12 января, 19:34
Бокс
Обидчику казахстанского боксера предрекли самый крутой прорыв в 2022 году Обидчику казахстанского боксера предрекли самый крутой прорыв в 2022 году
12 января, 11:46
Бокс
Назван победитель в бою Алимханулы против чемпиона мира Назван победитель в бою Алимханулы против чемпиона мира
12 января, 09:50
Бокс
Головкин получил вызов от экс-чемпиона мира с 30 нокаутами Головкин получил вызов от экс-чемпиона мира с 30 нокаутами
12 января, 08:21
Бокс
Олимпийский чемпион из Узбекистана хочет боя с победителем ЧМ из Казахстана Олимпийский чемпион из Узбекистана хочет боя с победителем ЧМ из Казахстана
11 января, 19:20
Бокс
В ESPN признали казахстанского боксера открытием года и высказались о его нокаутирующем ударе В ESPN признали казахстанского боксера открытием года и высказались о его нокаутирующем ударе
11 января, 16:39
Бокс
Осталось почти десять дней. Состоится ли бой Нурсултанова за титул WBO? Осталось почти десять дней. Состоится ли бой Нурсултанова за титул WBO?
11 января, 15:19
Бокс
Не в пользу казахстанца. Возвращение Каната Ислама переносится Не в пользу казахстанца. Возвращение Каната Ислама переносится
11 января, 14:23
Бокс
Если Андраде оставит титул. Алимханулы с легкостью станет чемпионом мира? Если Андраде оставит титул. Алимханулы с легкостью станет чемпионом мира?
11 января, 12:47
Бокс
Казахстанский супертяж вынудил соперника отказаться от титула без боя Казахстанский супертяж вынудил соперника отказаться от титула без боя
11 января, 09:36
Бокс
Канат Ислам узнал новую дату боя с экс-претендентом на титул Канат Ислам узнал новую дату боя с экс-претендентом на титул
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus