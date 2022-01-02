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DAZN предложил Головкину соперников на 2022 год

DAZN предложил Головкину соперников на 2022 год
©DAZN
Новости спорта Бокс Профи-бокс

Стриминговый сервис DAZN решил узнать у подписчиков какой бой они хотели бы увидеть в 2022 году. В списке есть и казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Помимо казахстанца речь идет о таких средневесах, как: Джермалл Чарло (32-0, 22 КО), Хайме Мунгия (38-0, 30 КО), Деметриус Андраде (31-0, 19 KO), Габриэль Росадо (26-14-1, 15 KO), Риота Мурата (16-2, 13 КО), Крис Юбенк-младший (31-2, 23 КО) и Сергей Деревянченко (13-4, 10 КО).

Стало известно о переговорах Головкина с "преемником" Альвареса

Напомним, Головкин не выходил на ринг с декабря 2020 года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.

В феврале или весной 2022 года Головкин планирует провести бой с "суперчемпионом" WBA Муратой за три титула.

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