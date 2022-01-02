Стало известно о переговорах Головкина с "преемником" Альвареса

Мексиканский боксер Хайме Мунгия (38-0, 30 КО) ведет переговоры о проведении боя с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Об этом сообщил президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес.

"У нас были предварительные переговоры, и мы чувствуем, что сможем их завершить. Мы чувствуем, что поединок с GGG можно закончить. Все зависит от Головкина - хочет он этого или нет", - приводит слова Гомеса твиттер-аккаунт EverythingBoxing.

Напомним, что в феврале или весной 2022 года Головкин планирует провести бой с "суперчемпионом" WBA Риотой Муратой (16-2, 13 КО) за три титула.