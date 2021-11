Экс-соперник Головкина выдал крутой бой и проиграл решением мексиканцу с 30 нокаутами

Состоялся главный бой вечера в Анахайме (штат Калифорния, США) между мексиканцем Хайме Мунгией (38-0, 30 KO) и американцем Габриэлем Росадо (26-14-1, 15 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксеры выдали зрелищный поединок, в котором Росадо оказал упорное сопротивление. Однако под конец боя выдохся и с трудом дотянул до финального гонга.

Судьи, как и предполагалось, по итогам 12 раундов отдали победу Хайме (118-110, 119-109 и 117-111), защитившему титул чемпиона по версии WBO Inter-Continental в среднем весе.

Напомним, что Росадо в 2013 году бился с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), которому уступил досрочно в седьмом раунде. Это был один из ярких боев в карьере GGG.

Jaime Munguía putting some serious power behind his left hooks 💥#MunguíaRosado pic.twitter.com/wJT6MISCaU