Дмитрий Кириллов, тренер непобежденного российского боксера Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), считает мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (58-2-2, 39 КО) переоцененным. 18 сентября в Лас-Вегасе (США) "Канело" судейским решением победил казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

После трилогии с GGG Альварес выразил желание провести реванш с Биволом, которому проиграл в мае.

"То, что "Канело" переоценен, было видно еще в первом поединке с Биволом. Я и раньше не считал его суперзвездой. Его любят зрители, ему грамотно выбирали соперников, вот он и стал звездой. Как тренер, могу сказать, что он переоценен и не настолько хорош, он не первый номер", - приводит слова Кириллова "Матч!Боец".

Тренер уверен, что реванш с Дмитрием сложится для Сауля еще хуже:

"В реванше с Биволом у него все сложится еще хуже - это абсолютно точно. Дмитрий не раскрылся в первом бою, образ Сауля напрягал его. В реванше он может завершить поединок ярче, если будет готов психологически".

Напомним, что Бивол вернется на ринг 5 ноября, когда в Абу-Даби (ОАЭ) проведет бой против другого мексиканского боксера Хильберто Рамиреса (44-0, 30 КО). Ожидается, что после Дмитрий даст реванш "Канело", но случится это уже в 2023 году.