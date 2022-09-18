"Канело" после трилогии с Головкиным готов к реваншу с Биволом

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе Сауль "Канело" Альварес заявил о намерении взять реванш у россиянина Дмитрия Бивола, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он высказался об этом после победы в третьем бою у Геннадия Головкина.

"Это очень важно для моего наследия, для меня, для моей гордости, для моей страны, для моей семьи. Я готов победить его", — цитирует Альвареса Matchroom Boxing.

Сегодня, 18 сентября, в Лас-Вегасе состоялся третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом. Поединок завершился победой Альвареса единогласным судейским решением. Мексиканец защитил свои титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе.

В мае 2022 года Бивол выиграл у Альвареса единогласным решением судей.

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