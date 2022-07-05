Тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) Эдди Рейносо пообещал оформить досрочную победу в трилогии с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Одновременно специалист заверил, что Канело не будет кардинально менять свою манеру ведения боя в сравнении с предыдущими поединками с GGG.

"Мы хотели нокаутировать его в предыдущих двух боях, но не смогли этого сделать, - приводит слова специалиста fightnews.info. - Мы лучше подготовимся к этой битве, чем к двух предыдущим поединкам. Мы надеемся оформить нокаут. Мы будем драться так же, как и в первых двух боях.

Мы будем использовать защиту, контратаки и делать то, что делаем. Они очень хорошо знают друг друга. Я думаю, что первые несколько раундов будут очень сложными".

Найдено объяснение вражде Головкина с "Канело"

Ранее было найдено объяснение вражде Головкина с "Канело", а также назван еще один "участник" трилогии, который может помочь казахстанцу победить мексиканца.

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