Названа роль Бивола в трилогии Головкина с "Канело"

Экс-обладатель титула WBO International во втором среднем весе Магомед Курбанов назвал вариант для Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), который поможет казахстанцу победить в трилогии Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает russian.rt.com.

Курбанов считает, что поединок мексиканца с Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) "поможет" казахстанцу. Также боксер высказался о еще одном топовом противостоянии.

- В ближайшие три месяца пройдет сразу два супербоя - Сауль Альварес сразится с Геннадием Головкиным, а Александр Усик проведет реванш с Энтони Джошуа. Какой из этих них вам кажется наиболее интригующим?

- Мне интересны оба, но схватка между Усиком и Джошуа кажется более любопытной. В сентябре 2021 года мы могли наблюдать, как боец крузервейта разобрал тяжеловеса. Хотелось бы посмотреть, насколько профессионально работают и сам Энтони, и его команда, в каком состоянии и с каким планом он выйдет на ответную битву. При этом не исключаю, что британец ничего не поменяет. И тогда будут напрашиваться определенные выводы.

- Говоря о схватке Альвареса с Головкиным, видите, за счет чего казахстанец может навязать конкуренцию сопернику?

- Думаю, "Канело" выиграет решением. Но надо смотреть, как он отнесется к этому поединку. Если Сауль не сделает выводов после сражения с Дмитрием Биволом, предстанет в такой же форме, устанет, то Головкин может взять верх.

Ранее Головкин, который 17 сентября проведет трилогию Альваресом, высказался о завершении карьеры. Что касается его тренера Джонатана Бэнкса, то он назвал войной третий бой конкурентов в новом весе.

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