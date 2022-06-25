Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) Джонатон Бэнкс, поделился мнением о мексиканце Сауле "Канело" Альваресе (57-2-2, 39 КО), сообщает Meta-ratings.kz.

8 мая "Канело" проиграл Биволу единогласным решением судей.

- Стал ли "Канело" менее опасным для вас сейчас после поражения от Бивола?

- Никогда не бывает подходящего времени для боя с "Канело". Он всегда закатит самый трудный бой любому, кто выходит с ним в ринг. "Канело" - боец мирового класса. Он никогда никого не боялся.

Напомним, Головкин и "Канело" проведут третий бой 17 сентября в Лас-Вегасе (США). Боксеры провели первую дуэль взглядов перед трилогией. Самые лучшие моменты пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Новые выпуски на нашем YouTube-канале . Смотрим, комментируем, лайкаем! Эксклюзивное видеоинтервью Шавката Рахмонова:И Сергея Морозова: