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Появилась реакция Головкина на поражение "Канело" от Бивола

Появилась реакция Головкина на поражение "Канело" от Бивола
©boxingscene.com

Казахстанского боксера Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) спросили о поражении мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) от россиянина Дмитрия Бивола (20-0, 11 KO), сообщает корреспондент Vesti.kz.

8 мая "Канело" проиграл Биволу единогласным решением судей.

- Что ты почувствовал, когда "Канело" проиграл свой последний бой?

- Это опыт для него. Наверное, сейчас он больше сфокусирован на боксе. Я знаю, что он сфокусирован на боксе на 100 процентов. Это другая ситуация для него с Биволом, потому что полутяжелый (вес), так много пунктов. Иногда плохой день, хороший день. Наверное, не хороший день для "Канело", хороший день для Бивола. Для многих это стало сюрпризом, - приводятся слова Головина на видео от FightSpace.

Напомним, третий бой Головкин - "Канело" пройдет 17 сентября в лимите второго среднего веса на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Для Альвареса это будет дебютная защита звания "абсолюта". Боксеры провели первую дуэль взглядов перед трилогией. Самые лучшие моменты пресс-конференции можно посмотреть здесь.

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Метки:
Канело-Бивол Россия Мексика Альварес Сауль WBA Бивол Дмитрий Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин

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