Тренер обладателя титула WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола Геннадий Машьянов высказался о возможном объединительном поединке между его подопечным и Артуром Бетербиевым, который выиграл нокаутом бой за титула, передает MMA.Metaratings.ru.

Ранее Бетербиев нокаутировал американца Джо Смита, и выиграл пояса WBC, IBF и WBO, а затем рассказал о желательном сопернике. Машьянов отреагировал на эти слова.

"Ситуация на сегодняшний день такова, что Боб Арум уже анонсировал поединок с Энтони Ярдом. Это обязательная защита по WBO. Как я понимаю, это уже решенный вопрос. Арум не хочет отдавать бой Бетербиев - Бивол стримингу DAZN. DAZN, в свою очередь, не собирается отдавать эту встречу ESPN.

Много замешано на деньгах. И ESPN не готов платить такие деньги, как DAZN. А встреча Бетербиева и Бивола в Америке принципиально никому не интересна. В Канаде? Там тоже никто не заплатит. В России и разговора об этом нет. Во-первых, титульные бои запрещено проводить в нашей стране. Во-вторых, не найдутся люди, которые готовы заплатить за этот поединок", - сказал Машьянов, поделившись своей позицией о бое за звание абсолютного чемпиона.

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