Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Как сборная Казахстана по футболу творит историю в Европе
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Бетербиев после мощной победы сделал заявление о бое с Биволом за звание абсолютного чемпиона

Бетербиев после мощной победы сделал заявление о бое с Биволом за звание абсолютного чемпиона
©Top Rank
Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

37-летний российский нокаутер Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) заявил, что хотел бы провести объединительный бой со своим соотечественником 31-летним Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) за звание абсолютного чемпиона, передают Vesti.kz.

Сегодня в Нью-Йорке (США) он защитил свои титулы WBC и IBF в полутяжелом весе, а также завоевал пояс WBO, отобрав его у американца Джо Смита. Бивол же является обладателем титула WBA Super в этом дивизионе.

"С кем я хотел бы провести следующий бой? Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира", - сказал россиянин после боя.

Отметим, что для Бетербиева это был 18-й поединок в профи, 18-я победа и 18-я досрочная. Видео можно посмотреть здесь.

Новый выпуск на нашем YouTube-канале.
Смотрим, комментируем, лайкаем!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Бетербиев Артур Бивол Дмитрий Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Вчера , 19:24
Профи-бокс
"Канело" сорвет бой за звание абсолютного чемпиона мира? "Канело" сорвет бой за звание абсолютного чемпиона мира?
Вчера , 18:15
Профи-бокс
"Как пьяные мужики". Нокауту Бетербиева в бою за три титула вынесен вердикт "Как пьяные мужики". Нокауту Бетербиева в бою за три титула вынесен вердикт
Вчера , 17:39
Профи-бокс
Названы сроки боя Бетербиева с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира Названы сроки боя Бетербиева с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира
Вчера , 15:48
Профи-бокс
Тренер Бивола высказался о бое с Бетербиевым за "абсолют" Тренер Бивола высказался о бое с Бетербиевым за "абсолют"
Вчера , 13:26
Профи-бокс
Стопроцентный нокаутер Бетербиев продлил уникальную победную серию в профи Стопроцентный нокаутер Бетербиев продлил уникальную победную серию в профи
Вчера , 12:58
Профи-бокс
Лукас отреагировала на победу Сатыбалдиновой в профи и вспомнила притеснения в сборной Казахстана Лукас отреагировала на победу Сатыбалдиновой в профи и вспомнила притеснения в сборной Казахстана
Вчера , 12:19
Профи-бокс
Бетербиев после мощной победы сделал заявление о бое с Биволом за звание абсолютного чемпиона Бетербиев после мощной победы сделал заявление о бое с Биволом за звание абсолютного чемпиона
Вчера , 10:38
Профи-бокс
Видео боя за три титула, или как Бетербиев уничтожил американца Видео боя за три титула, или как Бетербиев уничтожил американца
Вчера , 09:18
Профи-бокс
Стопроцентный нокаутер Бетербиев вырубил американца в бою за три чемпионских пояса Стопроцентный нокаутер Бетербиев вырубил американца в бою за три чемпионских пояса
Вчера , 08:10
Профи-бокс
Казахстанская боксерша Сатыбалдинова одержала победу в титульном бою Казахстанская боксерша Сатыбалдинова одержала победу в титульном бою
18 июня, 23:00
Профи-бокс
WBC придумал "специальный пояс" и выбрал для него бой в весе Головкина WBC придумал "специальный пояс" и выбрал для него бой в весе Головкина
18 июня, 21:31
Профи-бокс
Бетербиев рассказал, что для него важнее нокаута в бою за три титула Бетербиев рассказал, что для него важнее нокаута в бою за три титула
18 июня, 18:55
Профи-бокс
Звездный эксперт вынес Головкину вердикт в трилогии с "Канело" Звездный эксперт вынес Головкину вердикт в трилогии с "Канело"
18 июня, 14:18
Профи-бокс
Бетербиев - Смит. Прямая трансляция титульного боя Бетербиев - Смит. Прямая трансляция титульного боя
18 июня, 09:51
Профи-бокс
Стали известны даты пресс-конференций Головкина и "Канело" перед трилогией Стали известны даты пресс-конференций Головкина и "Канело" перед трилогией
18 июня, 09:19
Профи-бокс
Бетербиев оказался тяжелее соперника на взвешивании перед титульным боем Бетербиев оказался тяжелее соперника на взвешивании перед титульным боем
18 июня, 08:25
Профи-бокс
Казахстанка Сатыбалдинова толкнула соперницу на взвешивании перед титульным боем Казахстанка Сатыбалдинова толкнула соперницу на взвешивании перед титульным боем
17 июня, 23:13
Профи-бокс
Костя Цзю назвал претендента на бой с "Канело" Костя Цзю назвал претендента на бой с "Канело"
17 июня, 19:35
Профи-бокс
И судьи не помешают, или как Головкину выиграть у "Канело" И судьи не помешают, или как Головкину выиграть у "Канело"
17 июня, 12:43
Профи-бокс
"Канело" нашли соперника после трилогии с Головкиным "Канело" нашли соперника после трилогии с Головкиным
17 июня, 12:00
Профи-бокс
Озвучено имя следующего соперника победителя боя за три титула Озвучено имя следующего соперника победителя боя за три титула
17 июня, 11:45
Профи-бокс
Майк Тайсон взорвал соцсети Майк Тайсон взорвал соцсети
16 июня, 16:41
Профи-бокс
"Канело" нашли неожиданного соперника после трилогии с Головкиным "Канело" нашли неожиданного соперника после трилогии с Головкиным
16 июня, 15:12
Профи-бокс
Боксера наказали за укус соперника во время боя Боксера наказали за укус соперника во время боя
16 июня, 14:52
Профи-бокс
Нужен ли реванш Бивол - "Канело"? Ответ тренера Нужен ли реванш Бивол - "Канело"? Ответ тренера
16 июня, 13:42
Профи-бокс
Тайсон Фьюри объяснил, почему не освободил титул WBC после завершения карьеры Тайсон Фьюри объяснил, почему не освободил титул WBC после завершения карьеры
16 июня, 12:50
Профи-бокс
Российский тренер оценил шансы Головкина победить в трилогии "Канело" Российский тренер оценил шансы Головкина победить в трилогии "Канело"
15 июня, 23:48
Профи-бокс
Чемпион мира "обиделся" на Бивола за сравнение с "Канело" Чемпион мира "обиделся" на Бивола за сравнение с "Канело"
15 июня, 23:16
Профи-бокс
"Не шучу". Тайсон Фьюри раскрыл соблазн, который вернет его в бокс "Не шучу". Тайсон Фьюри раскрыл соблазн, который вернет его в бокс
15 июня, 21:55
Профи-бокс
Мейвезер рассказал о вызове для Пола после "наезда" на "Канело" Мейвезер рассказал о вызове для Пола после "наезда" на "Канело"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus