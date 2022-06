Бетербиев после мощной победы сделал заявление о бое с Биволом за звание абсолютного чемпиона

37-летний российский нокаутер Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) заявил, что хотел бы провести объединительный бой со своим соотечественником 31-летним Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) за звание абсолютного чемпиона, передают Vesti.kz.

Сегодня в Нью-Йорке (США) он защитил свои титулы WBC и IBF в полутяжелом весе, а также завоевал пояс WBO, отобрав его у американца Джо Смита. Бивол же является обладателем титула WBA Super в этом дивизионе.

"С кем я хотел бы провести следующий бой? Я хотел бы драться за объединение всех поясов своего дивизиона. И стать неоспоримым абсолютным чемпионом мира", - сказал россиянин после боя.

Отметим, что для Бетербиева это был 18-й поединок в профи, 18-я победа и 18-я досрочная. Видео можно посмотреть здесь.

