Стопроцентный нокаутер Бетербиев вырубил американца в бою за три чемпионских пояса

Россиянин Артур Бетербиев одержал победу над американцем Джо Смитом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Их бой стал главным на вечере бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). На кону стояли сразу три чемпионских пояса в полутяжелом весе - WBC и IBF, принадлежащие Бетербиеву, и WBO, которым владел Смит.

Бой был запланирован на 12 раундов, но российский чемпион еще ни разу не проходил полную дистанцию. Бетербиев всех своих соперников побеждал досрочно, не стал исключением и этот раз.

Уже под занавес первого раунда россиянин отправил соперника в нокдаун. А все решилось во втором - Смит пошел в открытую рубку, за что и поплатился. Бетербиев отправил его на настил ринга еще дважды, а затем после очередной мощной атаки рефери остановил избиение.

Для российского боксера, который стал обладателем тремя чемпионских титулов, это был 18-й поединок в профи, 18-я победа и 18-я - досрочная. Смит же проиграл в четвертый раз, имея также на своем счету 28 побед.

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