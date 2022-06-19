Названы сроки боя Бетербиева с Биволом за звание абсолютного чемпиона мира

Определены сроки поединка за звание абсолютного чемпиона в полутяжелом весе между Дмитрием Биволом (20-0, 11 КО) и Артуром Бетербиевым (18-0, 18 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Игорь, как дела?", титул WBA Super, которым владеет Бивол, и пояса WBC, IBF и WBO, принадлежащие Бетербиеву, могут быть разыграны уже в этом году.

"Бой Бетербиев - Бивол может пройти в Екатеринбурге в конце 2022 - начале 2023 года. В этом бою определится абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе", - сообщает источник.

Добавим, ранее Бетербиев нокаутировал американца Джо Смита-младшего (28-4, 22 КО), а затем стали известны препятствия, которые мешают организовать бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Видео боя за три титула, или как Бетербиев уничтожил американца

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