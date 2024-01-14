Тренер Бивола прокомментировал победу Бетербиева: у него есть вопросы к рефери

Геннадий Машьянов, тренер Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО), прокомментировал победу своего соотечественника Артура Бетербиева (20-0, 20 КО) над британцем Каллумом Смитом (29-2, 21 КО), сообщают Vesti.kz.

Их бой в эти выходные возглавил вечер бокса в Квебеке (Канада) и завершился досрочной победой Бетербиева в седьмом раунде. Видео нокаута смотрите здесь.

"Что ожидалось - то и случилось, все так, как и должно было быть. Смит, конечно, не пользуется ни ростом, ни длиной рук. Он работал в той манере, в которой было нужно Артуру - на средней и ближней дистанции. В итоге Артур сделал все как надо.

Есть определенные вопросы. Но к судьям, а не к боксерам. При том, что Артур во всех отношениях превосходил Смита, в концовках своих последних боев он каким-то образом все равно наносил удар по затылку. И этот бой не стал исключением - Смит получил удар по затылку. Но это не к боксеру вопрос, а к судье. Судья молчал - и давал возможность бить (по затылку). А это запрещенный удар.

Дима (Бивол) дал согласие на этот бой и даже подписал, грубо говоря, предварительный контракт - что следующий бой будет объединительным. Как на это будет реагировать другая сторона - не знаю. Мы будем готовы провести бой уже в конце апреля - начале мая", - сказал Машьянов в интервью "Ушатайке".