Вот это мощь! Видео нокаута в бою Бетербиева с британским претендентом

Сегодня, 14 января, в Квебеке (Канада) россиянин Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) против британского претендента Каллума Смита (29-2, 21 КО) успешно защитил свои титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, сообщают Vesti.kz.

Бетербиев с первого раунда пошел вперед, показав тем самым, кто в ринге хозяин. Смит уповал на контратаки, которые не доставили особых проблем россиянину. Развязка наступила в седьмом раунде, когда Артур дважды отправил соперника в нокдаун, после второго случая угол британца решил остановить односторонний поединок.

Теперь интересно посмотреть на поединок Бетербиева против другого небитого россиянина Дмитрия Бивола (22-0, 11 КО). Тем более что последний поставил свою подпись под контрактом на этот бой.

It was only a matter of time! #BOXINGnBBQ #Boxing #BeterbievSmith



pic.twitter.com/mG5FNtuU05