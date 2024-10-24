Трагедия произошла в семье Фьюри перед боем с Усиком. Подробности

Экс-чемпион мира в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) рассказал о трагедии, которая произошла в его семье накануне первого боя с украинцем Александром Усиком (22-0, 14 КО), передает Vesti.kz со ссылкой на SkySports.

У жены Фьюри - Пэрис случился выкидыш. Это произошло за день до боя.

"Она была на 6 месяце беременности. То есть это не выкидыш на раннем сроке. Ей пришлось в одиночку рожать мертвого ребенка в тот момент, когда муж был в другой стране. Ничего хорошего нет в том, чтобы пройти через такое. Я не мог быть рядом с ней. И это меня огорчает. Ведь с этой женщиной я прожил больше времени, чем прожил без нее. Очень обидно, что именно в этот момент меня не было рядом", - заявил Фьюри.

Их бой с Усиком состоялся в мае в Саудовской Аравии и завершился победой украинца раздельным решением судей, который стал абсолютным чемпионом мира. По словам Тайсона, о выкидыше он узнал уже после возвращения, хотя и догадывался, что что-то не так.

"Она сказала, что не сможет прилететь на бой. И я понял, что какие-то проблемы. Обычно она всегда прилетает на неделе боя. А на этот раз у нее были проблемы с давлением. Турки Аль аш-Шейх даже предлагал личный самолет. Предлагал, чтобы она прилетела вместе с врачом. Но она отказалась. Я спросил, что произошло. Но она мне так и не призналась. Я знал, что что-то произошло. Догадывался, что произошло именно это", - отметил Тайсон.

Фьюри не хочет, чтобы это прозвучало как оправдание.

"Нет, черт возьми! Точно нет. Я - человек чести. В ринге я думаю только лишь о поединке. Там нет места эмоциям. Все лишнее ты оставляешь за пределами ринга. У нас уже были выкидыши. Иногда такое случается. Будут ли у нас еще дети?.. Это произошло совсем недавно. Нужно время, чтобы это пережить. Блин... Хватит, не могу больше об этом. А то я сейчас расплачусь...", - подытожил боксер.

В декабре Усик и Фьюри проведут реванш и уже устроили первую дуэль взглядов.