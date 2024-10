Усик и Фьюри сошлись в первой дуэли взглядов перед реваншем

Украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) впервые встретились перед реваншем, сообщают Vesti.kz.

Они провели первую дуэль взглядов перед супербоем.

Поединок между ними состоится 21 декабря на ринге Kingdom Arena в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Усик предстал на мероприятии в образе "Химтэна" - героя одноименной культовой компьютерной игры.

USYK JUST SHOWED UP AS AGENT 47 FROM HITMAN AT THE FURY PRESS CONFERENCE 😭 pic.twitter.com/r4P1nAvg1X