Есть только один по-настоящему значимый пояс в боксе - Кроуфорд

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Вчера 22:43
©instagram.com/tbudcrawford

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) назвал единственный значимый пояс в боксе. По его мнению, это пояс журнала The Ring, сообщают Vesti.kz.

"Бои обязательно должны проводиться, чтобы можно было очистить бокс, а в одном дивизионе может быть только один чемпион, как в UFC. Флойд (Мейвезер) и Канело (Альварес) раз за разом показывали нам, что пояса - не главное. Когда ты достигаешь определенной точки в карьере, ты становишься больше, чем пояса. Поначалу каждый хочет быть чемпионом, но когда ты становишься суперзвездой, пояса перестают иметь какое-либо значение, однако мы продолжаем за них платить (санкционные взносы).

Я плачу свои деньги организациям, чтобы выставить на кон пояс, за который я уже заплатил. Это не вы платите мне, а я плачу вам. Потому единственный пояс, который действительно имеет значение - это пояс журнала The Ring, потому что он бесплатный. С какой стати я должен платить, чтобы быть чемпионом? Обладатель пояса The Ring - номер один в дивизионе, вот как это должно быть", - приводит его слова vRINGe.com.

Напомним, что последний бой Теренс провел 29 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда в девятом раунде остановил своего соотечественника Эррола Спенса (28-1, 22 КО) и этим самым завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Ранее Кроуфорд назвал самый сложный бой в карьере.

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Метки:
Кроуфорд Теренс

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