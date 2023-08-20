Лучший боксер современности назвал самый сложный бой в карьере

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (40-0, 31 КО) раскрыл свой самый сложный бой в карьере, сообщают Vesti.kz.

Таковым он считает поединок против кубинца Юриоркиса Гамбоа за титул чемпиона мира в легком весе, который состоялся в 2014 году и завершился победой Кроуфорда техническим нокаутом в девятом раунде.

"Гамбоа называли следующим Флойдом Мейвезером. Он был в списке лучших боксеров в рейтинге pound for pound. У него был высокий рейтинг. Олимпийский чемпион. У него был опыт по сравнению со мной, и я многому научился в том бою. Это и усложнило мою задачу, потому что я никогда не сталкивался с такими бойцами", - приводит слова Кроуфорда Boxing Social.

Напомним, что последний бой Теренс провел 29 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США), когда в девятом раунде остановил своего соотечественника Эррола Спенса (28-1, 22 КО) и этим самым завоевал звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

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