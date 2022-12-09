Тайсон Фьюри сообщил неприятную новость для Роналду

Чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри поделился своими мыслями о текущей форме футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Боксер отметил, что у звездного португальца наметился спад в карьере.

"Если вы посмотрите на Роналду, ему 37 лет, у него были лучшие врачи, лучшие физиотерапевты. Но даже он сейчас на спаде. И это даже несмотря на то, как он о себе заботится.

Возраст никого не будет ждать, как бы ты ни жил. Кем бы ты ни был, возраст рано или поздно возьмет свое", - приводит слова Фьюри stadiumastro.com.

Напомним, что Роналду в последнее время находится у всех на слуху. Сначала он со скандалом покинул "Манчестер Юнайтед", затем грозился уйти из сборной во время ЧМ-2022. А его сестра обвинила тренера сборной Португалии в унижении своего брата. Но, похоже, он доиграет мундиаль в Катаре. В четвертьфинале Португалия встретится с Марокко. Матч состоится 10 декабря.

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