"Такого не помню с боя против Альвареса". Эксперт восхитился формой Головкина и высказался о следующем сопернике

Он отметил, что GGG перезагрузился.

Геннадий Головкин. Фото: DAZN©
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Сегодня 12:39
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО), владеющий чемпионскими поясами IBF и IBO в среднем весе, провел прекрасный поединок, считает редактор сайта Delcotimes.com Джек МакКаферри. Комментируя корреспонденту Vesti.kz бой против поляка Камила Шереметы (21-1, 5 КО), эксперт отметил, что GGG продемонстрировал позитивные изменения. 
 
"Головкин выглядел свежим и бодрым. Удивительно, но такой прекрасной формы я не помню с боя против "Канело". Казалось, что GGG перезагрузился и готов к новым испытаниям. Сам бой с Шереметой был неинтересным. Уровень оппозиции способствовал лишь одной интриге - в каком раунде победит Головкин. Нужно отдать должное поляку - он бился как лев, но его уровень гораздо ниже. GGG провел прекрасную тренировку перед серьезной битвой, которая, скорее всего, пройдет весной следующего года.
 
DAZN нужны зрелищные бои. Я не думаю, что "Канело" согласится на весну, но Хайме или Андраде - это было бы неплохо", - отметил МакКаферри.
 
Напомним, бой продлился семь раундов и завершился досрочной победой Головкина. Казахстанец в 21-й раз успешно защитил титул, побив рекорд легендарного Бернарда Хопкинса.
 
Ожидается, что следующий бой GGG проведет весной следующего года. В качестве возможных соперников значатся мексиканцы Хайме Мунгия и Сауль "Канело" Альварес, а также американец Деметриус Андраде.
 
Метки:
Головкин-Шеремета Геннадий GGG Головкин Шеремета Камил Головкин Геннадий
Бокс Профи-бокс
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Сегодня 12:39
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