Сын Кости Цзю уничтожил соперника в первом раунде

В Голд-Косте (Австралия) завершился вечер бокса, главным событием которого стал титульный поединок в первом среднем весе по версии WBO. Свою первую защиту чемпионского пояса провел австралийский боксер Тим Цзю (23-0, 17 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 28-летнего сына экс-чемпиона мира Кости Цзю был 27-летний мексиканец Карлос Окампо (35-3, 23 КО). Противостояние, рассчитанное на 12 раундов, завершилось уже в первом же отрезке поединка. Цзю успел отправить оппонента в нокдаун, а через несколько мгновений сделал это же во второй раз. Тогда рефери решил остановить избиение.

Для Тима, который стал чемпионом в марте, это была первая защита титула. Также для него это самая быстрая победа в карьере.