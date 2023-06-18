Сын Кости Цзю уничтожил соперника в первом раунде

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Сегодня 11:02
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В Голд-Косте (Австралия) завершился вечер бокса, главным событием которого стал титульный поединок в первом среднем весе по версии WBO. Свою первую защиту чемпионского пояса провел австралийский боксер Тим Цзю (23-0, 17 КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 28-летнего сына экс-чемпиона мира Кости Цзю был 27-летний мексиканец Карлос Окампо (35-3, 23 КО). Противостояние, рассчитанное на 12 раундов, завершилось уже в первом же отрезке поединка. Цзю успел отправить оппонента в нокдаун, а через несколько мгновений сделал это же во второй раз. Тогда рефери решил остановить избиение.

Для Тима, который стал чемпионом в марте, это была первая защита титула. Также для него это самая быстрая победа в карьере.

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Метки:
Бокс Профессиональный бокс Цзю Костя Австралия Мексика WBO

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