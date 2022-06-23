Супертяж-нокаутер из Казахстана прошел взвешивание перед боем

©instagram.com/ivandychko/
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Сегодня 07:36

Казахстанский боксер супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) прошел обязательную процедуру взвешивания перед боем c аргентинцем Кевином Эспиндолой (7-3, 2 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Дычко на весах показал 107,95 килограмма, а Эспиндола - 115,66.

Поединок состоится 23 июня в Буэнос-Айресе (Аргентина). Он будет первым для Дычко под эгидой промоутерской компании Probellum.

В последнем бою, прошедшем в декабре 2021-го в Нур-Султане, Дычко в первом раунде победил россиянина Александра Устинова (36-6-1, 27 KO).

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Метки:
Дычко Иван Аргентина

Бокс Профи-бокс
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Сегодня 07:36
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