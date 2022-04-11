Супертяж из Казахстана узнал новую дату боя после 11-й победы нокаутом

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (11-0, 11 КО) проведет следующий поединок в Великобритании, сообщает корреспондент Vesti.kz. Известны и сроки поединка.

Ранее стало известно, что Дычко может выступить в апреле в США и даже был назван конкурент, но бой перенесен.

"Иван не будет драться на шоу 16 апреля. Дата переносится на май, скоро я ее объявлю, - поделился менеджер казахстанца Зия Алиев. - Скоро и промоутер его объявит, ведь это будет их шоу.

Скорее всего, это будет в Англии. Шоу компании Probellum. Мы решили, что хорошо будет, если он выступит на их шоу. Скоро объявим и соперника: это будет боксер с именем".

Напомним, что Дычко подписал контракт с промоутером, который ранее сотрудничал с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Саулем "Канело" Альваресом.

В декабрьском поединке Дычко досрочно в Нур-Султане выиграл бой у россиянина Александра Устинова.

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