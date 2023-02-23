"Суперчемпион" завершил карьеру после нокаута от Головкина

Бывший чемпион мира в среднем весе японец Риота Мурата (16-3, 13 КО) принял решение завершить карьеру, сообщают Vesti.kz. Об этом рассказал журналист ESPN Майк Коппинджер.

"У себя в голове я думаю, что поединок с Геннадием Головкиным был последним для меня. До этого момента я просто не мог объявить об этом, но это то, что у меня в мыслях", - приводит слова Мураты инсайдер.

Свой последний бой Мурата провел в апреле прошлого года против казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 KO). Это был объединительный поединок за титулы WBA Super (Мурата) и IBF/IBO (Головкин). Японец проиграл нокаутом в девятом раунде.

Мурата - победитель Олимпиады 2012 года в Лондоне. Он был одной из главных звезд бокса в Японии.