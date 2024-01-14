Стали известны сроки боя между Бетербиевым и Биволом

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Сегодня 14:57
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Боб Арум, промоутер российского нокаутера Артура Бетербиева (20-0, 20 КО), рассказал, когда приблизительно может состояться поединок между его подопечным и Дмитрием Биволом (22-0, 11 КО), сообщают Vesti.kz

Арум говорит, что Бетербиев будет готов драться с соотечественником Биволом "через три месяца после Рамадана", это означает, что бой между ними, скорее всего, состоится где-то в июле/августе.

Напомним, что в эти выходные Бетербиев нокаутировал британского претендента Каллума Смита (29-2, 21 КО) и этим самым защитил свои титулы по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе. Видео доступно здесь.

Бетербиев сотворил историю перед боем с Биволом

Ранее тренер Бивола Геннадий Машьянов прокомментировал победу Бетербиева над Смитом, а также подтвердил, что Дмитрий подписал предварительный контракт на бой с Артуром. В организации данного мегафайта заинтересованы инвесторы из Саудовской Аравии. Он будет за звание "абсолюта" в полутяжелом дивизионе.

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Бивол Дмитрий Бетербиев Артур

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