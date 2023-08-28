Стал известен следующий соперник Усика

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Сегодня 13:52
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Украинский супертяж Александр Усик (21-0, 14 КО) проведет вторую кряду обязательную защиту. Международная боксерская федерация (IBF) обяжет украинца драться со своим претендентом. Это олимпийский призер из Хорватии Филип Хргович (16-0, 13 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

"Хргович - следующий в списке, он наш обязательный претендент. Если мы хотим сперва получить унификационный бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, то нам нужно поторапливаться. Если не получится, то Хргович будет следующим", - рассказал менеджер украинца Эгис Климас.

Ожидается, что Усик вернется в ринг в начале следующего года.

Напомним, в минувшие выходные Усик боксировал с Даниэлем Дюбуа (19-1, 18 КО) во Вроцлаве (Польша) и нокаутировал британца в девятом раунде. Сторона последнего осталась недовольна исходом поединка - решила подать апелляцию и требовать реванш. А все из-за симуляции Усика в пятом раунде, когда он упал на настил ринга и сделал вид, что пропустил удар ниже пояса. Многие, в том числе в команде Дюбуа, считают, что это был чистый удар в корпус, а не в паховую область украинца.

Хргович известен казахстанским болельщикам по выступлениям за клуб "Астана Арланс", с которым дважды выигрывал Всемирную боксерскую серию (WSB).

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Метки:
Усик Александр Хргович Филип

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